05/31 USD/CHF touched a half yearly low at 0.96915 [13:51 GMT] #forex #fx #finance.. 05/31 USD/CHF touched a weekly low at 0.96962 [13:48 GMT] #forex #fx #finance #USD.. 05/31 USD/CHF touched a new figure level at 0.97 [13:48 GMT] #forex #fx #finance #U.