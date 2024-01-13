1月12日消息，巴西最大的加密货币交易所Mercado Bitcoin宣布上线TRX。据悉，Mercado Bitcoin 还计划上线波场生态的更多代币，包括NFT、BTT、JUST、SUN、USDD、WIN等。Mercado Bitcoin成立于2013年，作为巴西首家加密独角兽公司，连接了380万用户，交易额超过150亿美元。本次波场TRON与Mercado Bitcoin的战略合作对推动拉丁美洲地区加密货币的采用至关重要，同时进一步提升了波场TRON引领全球加密经济发展的领导地位。目前，波场TRON用户总数突破2.06亿，交易笔数超69亿，总锁仓量 (TVL）超208亿美元。此外，波场版USDT稳定币流通量自 2021年4月起超过以太坊版USDT，位列世界第一。

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