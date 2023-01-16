CI Canadian REIT ETF (TSX:RIT:CA) declares CAD 0.0675/share monthly dividend Forward yield 3.53% Payable Jan. 31; for shareholders of record Jan. 25; ex-div Jan. 24. See RIT:CA Dividend Scorecard, …
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