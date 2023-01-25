Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (TSX:HCAL:CA) declares CAD 0.127/share monthly dividend, in line with previous. Forward yield 5.25% Payable Feb. 10; for shareholders of record Jan. 31; ex-div Jan.
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