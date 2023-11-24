Horizons Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (TSX:ENCL:CA) declares CAD 0.29/share quarterly dividend.Payable Dec.
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