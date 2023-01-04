Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (TSX:CBNK:CA) declares CAD 0.0583/share monthly dividend, in line with previous. Forward yield 6.85% Payable Feb. 07; for shareholders of record Jan. 31; …
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