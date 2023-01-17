NBI Sustainable Canadian Short Term Bond ETF (TSX:NSSB:CA) declares CAD 0.02/share monthly dividend, in line with previous. Forward yield 1.87% Payable Jan. 31; for shareholders of record Jan. 24; …
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