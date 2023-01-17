Canadian inflation expected to have fallen in December – FX risk sentiment mildly negative – US dollar opens lower compared to close USDCAD snapshot: open 1.3422-26, overnight range 1.3396-1.3435, …
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