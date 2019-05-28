* FY EBITDA STOOD AT CHF 39.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 47.1 MILLION) * FY EBIT WAS CHF 20.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 30.8 MILLION) * FY NET INCOME WAS CHF 16.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 25.8 …
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BRIEF-Dottikon ES Holding FY Net income Down At CHF 16.3 million
* FY EBITDA STOOD AT CHF 39.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 47.1 MILLION) * FY EBIT WAS CHF 20.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 30.8 MILLION) * FY NET INCOME WAS CHF 16.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 25.8 …