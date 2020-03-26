* FOR 2019 FINANCIAL YEAR, RESULT WAS A PROFIT OF CHF 53.3 MILLION, UP 11.5 PERCENT OR CHF 5.5 MILLION ON PREVIOUS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom) Our …
Read Full Story at source (may require registration)
BRIEF-Jungfraubahn Holding FY Profit Of CHF 53.3 Million, Up 11.5%
* FOR 2019 FINANCIAL YEAR, RESULT WAS A PROFIT OF CHF 53.3 MILLION, UP 11.5 PERCENT OR CHF 5.5 MILLION ON PREVIOUS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom) Our …