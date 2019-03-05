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BRIEF-OC Oerlikon Corporation AG Pfaeffikon FY Net Income Up 62.3 Pct To CHF 245 Million

Posted by: CHF Editor in CHF 2 mins ago

* DIVIDEND PAYOUT INCLUDING AN EXTRAORDINARY PER-SHARE DIVIDEND OF CHF 0.65 * FY ORDER INTAKE INCREASED YEAR-ON-YEAR BY 23.5 % TO CHF 2 731 MILLION * FY SALES WERE 26.2 % HIGHER YEAR-ON-YEAR AT CHF 2 …
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