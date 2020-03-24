AND NET RESULT OF CHF -19.0 MILLION (2018: CHF -54.2 MILLION) * WILL PROPOSE INCREASE OF AUTHORIZED CAPITAL FROM CHF 3,000,000 TO CHF 5,500,000 AND AN INCREASE OF CONDITIONAL CAPITAL FROM CHF …
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BRIEF-Santhera Pharmaceuticals FY Net Result At CHF -19.0 Mln
AND NET RESULT OF CHF -19.0 MILLION (2018: CHF -54.2 MILLION) * WILL PROPOSE INCREASE OF AUTHORIZED CAPITAL FROM CHF 3,000,000 TO CHF 5,500,000 AND AN INCREASE OF CONDITIONAL CAPITAL FROM CHF …