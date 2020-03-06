* OUTLOOK 2020 WE ANTICIPATE AN INCREASE IN RENTAL REVENUE DUE TO FULL-YEAR RENTAL REVENUE * OUTLOOK 2020 WE EXPECT SALES AND GROSS OPERATING PROFIT IN HOTEL & CATERING SEGMENT TO FALL SHORT OF …
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BRIEF-Zug Estates FY Net Income Excluding Income From Revaluation And Special Effects Up At CHF 31.4 Mln
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