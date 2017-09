BRIEF-Zwahlen et Mayr H1 net profit at CHF 437,000

H1 REVENUE CHF 27.8 MILLION VERSUS CHF 29.5 MILLION YEAR AGO; NET PROFIT CHF 437,000 VERSUS CHF 122,000 YEAR AGO

