AD HOC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO ART. 53 LR Asset impairment of approximately CHF 225 million relating to Clariant’s bioethanol plant in Podari, RomaniaPlanned commercialization and optimization …
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