(MENAFN – DailyFX) Asia Pacific Market Open Talking PointsAustralian andNew Zealand Dollarsoar alongside equities before US holidayNZDUSDlooking at extending uptrend, confirming a bullish reversal …
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NZD/USD Uptrend May Extend, Be Wary of Heightened Flash Crash Risk
(MENAFN – DailyFX) Asia Pacific Market Open Talking PointsAustralian andNew Zealand Dollarsoar alongside equities before US holidayNZDUSDlooking at extending uptrend, confirming a bullish reversal …