Årsrapporter 2017 for BankInvest foreningerne

København, March 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) —

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporterne for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BI Private Equity og Kapitalforeningen BankInvest Select.

Årsrapport med beretning, regnskab og nøgletal for den enkelte forening er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet/forvalteren BI Management A/S eller downloades via foreningernes hjemmeside www.bankinvest.dk.

Årsrapporterne vil blive fremlagt til godkendelse på foreningernes ordinære generalforsamling:

Onsdag den 11. april 2018 kl. 16.00, i den gamle Børsbygning,

Slotsholmsgade 1, 1217 København K

Spørgsmål til årsrapporterne kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets/forvalterens vicedirektør Henrik Granlund på tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BankInvests investerings- og kapitalforeninger

Ole Jørgensen Ingelise Bogason

Bestyrelsesformand Næstformand

Inv.fore. BankInvest 2017