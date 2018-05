COFACE SA: Disclosure of trading in own shares (excluding the liquidity agreement) made between May 21th and May 25th 2018

Paris, May 28th 2018 – 19h00

COFACE SA: Disclosure of trading in own shares

(excluding the liquidity agreement) made between

May 21th and May 25th 2018

Pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse[1]

The main features of the 2017-2018 Share Buyback Program have been published on the Company’s website (http://www.coface.com/Investors/Disclosure-requirements, under “Own share transactions”) and are also described in the Registration Document. This information shall be completed with the press release of February 12th 2018.

Trading session of (Date) Transaction Number of shares Weighted average price Gross amount MIC Code Purpose of buyback 21/05/2018 Purchase 363 9.6400 € 3,499.32 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 288 9.6500 € 2,779.20 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 9 9.6500 € 86.85 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 31 9.6500 € 299.15 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 389 9.7400 € 3,788.86 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 205 9.7400 € 1,996.70 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 248 9.7400 € 2,415.52 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 8 9.7900 € 78.32 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 353 9.7900 € 3,455.87 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 200 9.7900 € 1,958.00 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 151 9.7900 € 1,478.29 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 440 9.7700 € 4,298.80 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 461 9.7900 € 4,513.19 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 39 9.7900 € 381.81 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 272 9.7900 € 2,662.88 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 518 9.7600 € 5,055.68 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 656 9.7300 € 6,382.88 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 303 9.7300 € 2,948.19 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 169 9.7600 € 1,649.44 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 295 9.7600 € 2,879.20 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 310 9.7600 € 3,025.60 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 27 9.7600 € 263.52 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 328 9.7700 € 3,204.56 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 112 9.7600 € 1,093.12 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 299 9.7600 € 2,918.24 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 295 9.7600 € 2,879.20 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 102 9.7600 € 995.52 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 317 9.7600 € 3,093.92 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 128 9.7600 € 1,249.28 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 174 9.7600 € 1,698.24 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 17 9.7600 € 165.92 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 568 9.7400 € 5,532.32 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 30 9.7500 € 292.50 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 285 9.7500 € 2,778.75 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 314 9.7400 € 3,058.36 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 109 9.7400 € 1,061.66 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 10 9.7400 € 97.40 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 433 9.7300 € 4,213.09 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 421 9.7200 € 4,092.12 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 53 9.7100 € 514.63 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 230 9.7100 € 2,233.30 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 604 9.7000 € 5,858.80 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 165 9.7000 € 1,600.50 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 823 9.6900 € 7,974.87 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 645 9.6700 € 6,237.15 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 274 9.6400 € 2,641.36 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 183 9.6400 € 1,764.12 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 44 9.6400 € 424.16 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 454 9.6100 € 4,362.94 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 54 9.6000 € 518.40 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 264 9.6000 € 2,534.40 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 623 9.5800 € 5,968.34 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 563 9.6000 € 5,404.80 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 745 9.6000 € 7,152.00 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 222 9.6300 € 2,137.86 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 145 9.6300 € 1,396.35 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 193 9.6300 € 1,858.59 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 186 9.6300 € 1,791.18 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 331 9.6600 € 3,197.46 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 32 9.6600 € 309.12 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 3 9.6700 € 29.01 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 236 9.6700 € 2,282.12 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 104 9.6700 € 1,005.68 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 308 9.6700 € 2,978.36 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 9 9.6700 € 87.03 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 350 9.6900 € 3,391.50 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 230 9.6900 € 2,228.70 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 350 9.6900 € 3,391.50 € XPAR Cancellation 21/05/2018 Purchase 230 9.6900 € 2,228.70 € XPAR Cancellation Total 21/05/2018 18,330 9.7013 € 177,824 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 664 10.4000 € 6,905.60 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 100 10.4000 € 1,040.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 15 10.4000 € 156.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 85 10.4000 € 884.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 401 10.3800 € 4,162.38 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 157 10.3800 € 1,629.66 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 182 10.3800 € 1,889.16 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 250 10.3800 € 2,595.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 161 10.3800 € 1,671.18 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 205 10.3800 € 2,127.90 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 155 10.3800 € 1,608.90 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 330 10.4000 € 3,432.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 12 10.4000 € 124.80 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 279 10.4000 € 2,901.60 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 306 10.3800 € 3,176.28 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 112 10.3600 € 1,160.32 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 545 10.3600 € 5,646.20 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 291 10.3800 € 3,020.58 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 112 10.3800 € 1,162.56 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 26 10.3800 € 269.88 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 198 10.3800 € 2,055.24 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 119 10.3800 € 1,235.22 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 20 10.3800 € 207.60 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 271 10.3800 € 2,812.98 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 89 10.3800 € 923.82 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 10 10.3800 € 103.80 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 192 10.3800 € 1,992.96 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 426 10.3400 € 4,404.84 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 117 10.3600 € 1,212.12 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 15 10.3600 € 155.40 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 125 10.3800 € 1,297.50 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 216 10.3800 € 2,242.08 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 145 10.3800 € 1,505.10 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 12 10.3800 € 124.56 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 169 10.3800 € 1,754.22 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 81 10.3800 € 840.78 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 3 10.3800 € 31.14 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 223 10.3800 € 2,314.74 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 81 10.3800 € 840.78 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 33 10.3800 € 342.54 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 11 10.4000 € 114.40 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 343 10.4000 € 3,567.20 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 241 10.4200 € 2,511.22 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 121 10.4200 € 1,260.82 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 329 10.4200 € 3,428.18 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 360 10.4200 € 3,751.20 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 38 10.4200 € 395.96 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 2 10.4200 € 20.84 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 100 10.4200 € 1,042.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 291 10.4200 € 3,032.22 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 292 10.4200 € 3,042.64 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 124 10.4200 € 1,292.08 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 126 10.4200 € 1,312.92 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 11 10.4200 € 114.62 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 257 10.4200 € 2,677.94 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 243 10.4200 € 2,532.06 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 136 10.4200 € 1,417.12 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 284 10.4200 € 2,959.28 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 122 10.4200 € 1,271.24 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 252 10.4200 € 2,625.84 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 1 10.4200 € 10.42 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 165 10.4200 € 1,719.30 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 85 10.4200 € 885.70 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 300 10.4200 € 3,126.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 431 10.4200 € 4,491.02 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 269 10.4200 € 2,802.98 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 88 10.4200 € 916.96 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 556 10.4200 € 5,793.52 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 26 10.4200 € 270.92 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 212 10.4000 € 2,204.80 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 327 10.4000 € 3,400.80 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 129 10.4000 € 1,341.60 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 321 10.4000 € 3,338.40 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 100 10.4000 € 1,040.00 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 202 10.4000 € 2,100.80 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 82 10.4000 € 852.80 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 231 10.4000 € 2,402.40 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 309 10.4000 € 3,213.60 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 294 10.3800 € 3,051.72 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 186 10.3800 € 1,930.68 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 102 10.3800 € 1,058.76 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 80 10.3800 € 830.40 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 304 10.3800 € 3,155.52 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 141 10.3800 € 1,463.58 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 171 10.3800 € 1,774.98 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 754 10.3600 € 7,811.44 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 145 10.3400 € 1,499.30 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 167 10.3400 € 1,726.78 € XPAR Cancellation 22/05/2018 Purchase 286 10.3600 € 2,962.96 € XPAR Cancellation Total 22/05/2018 17,080 10.3928 € 177,509 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 675 10.3200 € 6,966.00 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 188 10.3000 € 1,936.40 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 155 10.3000 € 1,596.50 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 360 10.1400 € 3,650.40 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 425 10.1400 € 4,309.50 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 323 10.1600 € 3,281.68 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 292 10.1400 € 2,960.88 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 80 10.1800 € 814.40 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 292 10.1600 € 2,966.72 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 94 10.1600 € 955.04 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 572 10.1400 € 5,800.08 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 98 10.1400 € 993.72 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 381 10.1200 € 3,855.72 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 418 10.1000 € 4,221.80 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 607 10.0800 € 6,118.56 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 10 10.0800 € 100.80 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 225 10.0800 € 2,268.00 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 302 10.0800 € 3,044.16 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 293 10.1000 € 2,959.30 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 300 10.0800 € 3,024.00 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 425 10.0800 € 4,284.00 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 294 10.1000 € 2,969.40 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 27 10.0800 € 272.16 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 301 10.0600 € 3,028.06 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 67 10.1000 € 676.70 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 125 10.1000 € 1,262.50 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 171 10.1000 € 1,727.10 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 249 10.1000 € 2,514.90 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 168 10.1000 € 1,696.80 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 210 10.1000 € 2,121.00 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 12 10.1000 € 121.20 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 78 10.1000 € 787.80 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 47 10.1000 € 474.70 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 247 10.1000 € 2,494.70 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 314 10.0600 € 3,158.84 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 300 10.0600 € 3,018.00 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 304 10.0800 € 3,064.32 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 491 10.0600 € 4,939.46 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 602 10.0600 € 6,056.12 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 28 10.0600 € 281.68 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 302 10.0400 € 3,032.08 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 884 10.0600 € 8,893.04 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 367 10.0600 € 3,692.02 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 74 10.0600 € 744.44 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 276 10.0600 € 2,776.56 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 88 10.0600 € 885.28 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 356 10.0600 € 3,581.36 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 132 10.0600 € 1,327.92 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 421 10.0600 € 4,235.26 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 109 10.0600 € 1,096.54 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 64 10.0600 € 643.84 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 333 10.0600 € 3,349.98 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 378 10.0600 € 3,802.68 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 344 10.0600 € 3,460.64 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 344 10.0600 € 3,460.64 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 299 10.0600 € 3,007.94 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 45 10.0600 € 452.70 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 344 10.0600 € 3,460.64 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 335 10.0600 € 3,370.10 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 9 10.0600 € 90.54 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 140 10.0600 € 1,408.40 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 344 10.0600 € 3,460.64 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 17 10.0600 € 171.02 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 1 10.0600 € 10.06 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 343 10.0600 € 3,450.58 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 301 10.0600 € 3,028.06 € XPAR Cancellation 23/05/2018 Purchase 410 10.0600 € 4,124.60 € XPAR Cancellation Total 23/05/2018 17,610 € 10.0960 € 177,791 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 363 9.6400 € 3,499.32 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 288 9.6500 € 2,779.20 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 9 9.6500 € 86.85 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 31 9.6500 € 299.15 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 389 9.7400 € 3,788.86 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 205 9.7400 € 1,996.70 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 248 9.7400 € 2,415.52 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 8 9.7900 € 78.32 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 353 9.7900 € 3,455.87 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 200 9.7900 € 1,958.00 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 151 9.7900 € 1,478.29 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 440 9.7700 € 4,298.80 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 461 9.7900 € 4,513.19 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 39 9.7900 € 381.81 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 272 9.7900 € 2,662.88 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 518 9.7600 € 5,055.68 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 656 9.7300 € 6,382.88 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 303 9.7300 € 2,948.19 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 169 9.7600 € 1,649.44 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 295 9.7600 € 2,879.20 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 310 9.7600 € 3,025.60 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 27 9.7600 € 263.52 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 328 9.7700 € 3,204.56 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 112 9.7600 € 1,093.12 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 299 9.7600 € 2,918.24 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 295 9.7600 € 2,879.20 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 102 9.7600 € 995.52 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 317 9.7600 € 3,093.92 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 128 9.7600 € 1,249.28 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 174 9.7600 € 1,698.24 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 17 9.7600 € 165.92 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 568 9.7400 € 5,532.32 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 30 9.7500 € 292.50 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 285 9.7500 € 2,778.75 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 314 9.7400 € 3,058.36 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 109 9.7400 € 1,061.66 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 10 9.7400 € 97.40 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 433 9.7300 € 4,213.09 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 421 9.7200 € 4,092.12 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 53 9.7100 € 514.63 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 230 9.7100 € 2,233.30 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 604 9.7000 € 5,858.80 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 165 9.7000 € 1,600.50 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 823 9.6900 € 7,974.87 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 645 9.6700 € 6,237.15 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 274 9.6400 € 2,641.36 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 183 9.6400 € 1,764.12 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 44 9.6400 € 424.16 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 454 9.6100 € 4,362.94 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 54 9.6000 € 518.40 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 264 9.6000 € 2,534.40 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 623 9.5800 € 5,968.34 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 563 9.6000 € 5,404.80 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 745 9.6000 € 7,152.00 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 222 9.6300 € 2,137.86 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 145 9.6300 € 1,396.35 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 193 9.6300 € 1,858.59 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 186 9.6300 € 1,791.18 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 331 9.6600 € 3,197.46 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 32 9.6600 € 309.12 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 3 9.6700 € 29.01 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 236 9.6700 € 2,282.12 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 104 9.6700 € 1,005.68 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 308 9.6700 € 2,978.36 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 9 9.6700 € 87.03 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 350 9.6900 € 3,391.50 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 230 9.6900 € 2,228.70 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 350 9.6900 € 3,391.50 € XPAR Cancellation 24/05/2018 Purchase 230 9.6900 € 2,228.70 € XPAR Cancellation Total 24/05/2018 18,330 9.7013 € 177,824 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 125 9.7300 € 1,216.25 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 21 9.7300 € 204.33 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 2 9.8300 € 19.66 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 280 9.8300 € 2,752.40 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 342 9.8300 € 3,361.86 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 292 9.8200 € 2,867.44 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 160 9.8200 € 1,571.20 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 395 9.7800 € 3,863.10 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 25 9.7700 € 244.25 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 297 9.8100 € 2,913.57 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 485 9.8100 € 4,757.85 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 317 9.7800 € 3,100.26 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 421 9.7600 € 4,108.96 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 390 9.7700 € 3,810.30 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 361 9.7700 € 3,526.97 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 311 9.7800 € 3,041.58 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 109 9.7900 € 1,067.11 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 205 9.7900 € 2,006.95 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 395 9.8200 € 3,878.90 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 722 9.8300 € 7,097.26 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 313 9.8200 € 3,073.66 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 246 9.8200 € 2,415.72 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 68 9.8200 € 667.76 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 125 9.8100 € 1,226.25 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 266 9.8100 € 2,609.46 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 55 9.7900 € 538.45 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 309 9.7900 € 3,025.11 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 464 9.7700 € 4,533.28 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 449 9.7800 € 4,391.22 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 407 9.7200 € 3,956.04 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 407 9.7300 € 3,960.11 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 31 9.7200 € 301.32 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 49 9.7200 € 476.28 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 392 9.7300 € 3,814.16 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 182 9.7200 € 1,769.04 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 200 9.7200 € 1,944.00 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 373 9.7300 € 3,629.29 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 1 9.7300 € 9.73 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 266 9.7300 € 2,588.18 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 167 9.7300 € 1,624.91 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 29 9.7300 € 282.17 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 250 9.7300 € 2,432.50 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 339 9.7300 € 3,298.47 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 412 9.7100 € 4,000.52 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 397 9.7000 € 3,850.90 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 428 9.7000 € 4,151.60 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 680 9.6700 € 6,575.60 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 434 9.6900 € 4,205.46 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 139 9.6900 € 1,346.91 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 61 9.6900 € 591.09 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 321 9.6800 € 3,107.28 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 46 9.6800 € 445.28 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 791 9.7100 € 7,680.61 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 347 9.6900 € 3,362.43 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 50 9.6900 € 484.50 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 311 9.6600 € 3,004.26 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 459 9.6600 € 4,433.94 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 314 9.6700 € 3,036.38 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 463 9.6600 € 4,472.58 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 136 9.6600 € 1,313.76 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 86 9.7000 € 834.20 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 83 9.7100 € 805.93 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 251 9.7100 € 2,437.21 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 27 9.7100 € 262.17 € XPAR Cancellation 25/05/2018 Purchase 951 9.7100 € 9,234.21 € XPAR Cancellation Total 25/05/2018 18,230 9.7430 € 177,614 € XPAR Cancellation TOTAL 21/05/2018 – 25/05/2018 89,580 9.9192 € 888,563 € XPAR Cancellation

CONTACTS ANALYSTS / INVESTORS Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

[email protected] Ana Cecilia URIBE ARCE DE BREANT

T. +33 (0)1 49 02 22 40

[email protected]

FINANCIAL CALENDAR 2018 (subject to change)

H1-2018 results: July 26th 2018, before market opening

9M-2018 results: October 24th 2018, after market close

[1] Also in pursuant to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (and updates); Article L.225-209 and seq. of the French Commercial Code; Article L.221-3, Article L.241-1 and seq. of the General Regulation of the French Market Authority (AMF); AMF Recommendation DOC-2017-04 Guide for issuers on their own shares transactions and for stabilization measures.

