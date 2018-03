Ny administrerende direktør for Fast Ejendom Danmark A/S

I børsmeddelelse nr. 45/2017 af 20. december 2017 meddelte Fast Ejendom Danmark, at administrerende direktør Lars Frederiksen ønskede at fratræde sin stilling. Det blev endvidere oplyst, at Lars Frederiksen ville fortsætte i sin stilling indtil videre, samt at bestyrelsen havde igangsat en proces med at finde en afløser til stillingen.

Bestyrelsen har ansat Torben Schultz som ny administrerende direktør fra 3. april 2018. Torben Schultz (60) har en lang erfaring indenfor fast ejendom senest som direktør for ejendomsselskabet Kongeegen A/S i perioden 2007 – 2017, hvor han har deltaget i gennemførelsen af et betydeligt antal ejendomstransaktioner, udvikling af omfattende ejendomsprojekter samt asset management opgaver på en ejendomsportefølje på ca. 1,5 mia. kr. I perioden 2005-2007 var Torben Schultz økonomidirektør for ejendomsselskabet Keops, og inden da var han beskæftiget i ledende stillinger i forskellige selskaber inden for økonomi og finans samt i bankregi med credit management i WestLB og LB Kiel. Torben Schultz har en HD i regnskab fra Handelshøjskolen i København og er uddannet revisor fra Arthur Andersen.

Det er aftalt med Lars Frederiksen, at han står til rådighed frem til udgangen af april måned 2018 med henblik på at sikre en effektiv overdragelse af sine opgaver til Torben Schultz.

”Med Torben får vi en direktør, der har dyb indsigt i alle relevante aspekter af ejendomsmarkedet, og vi er i bestyrelsen overbeviste om, at Torben har den rette profil til at videreudvikle Fast Ejendom Danmark til et nyt niveau”, siger bestyrelsesformand Niels Roth.

Niels Roth

Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger venligst kontakt

bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11

Meddelelse nr 16 i 2018 (Ny direktion)