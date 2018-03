Referat fra FastPassCorp A/S’s ordinære generalforsamling 2018

Torsdag den 22. marts 2018 kl 16.00

SparNord Regnbuepladsen, København

Henrik Tryon var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Henrik Tryon konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 580.817 aktier = 70,4% enten direkte, eller via fuldmagter. Personligt eller via fuldmagter var 16 aktionærer repræsenteret.

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og bestyrelse

Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer Ændring af Vedtægternes §9.1. Punktet er fejlagtigt ikke rettet, da aktiekapitalen blev nedskrevet.

Bestemmelsen ændres derfor, således at der gives en stemme per aktie af 5 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen anbefaler et udbytte på 2 kr per aktie

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen , Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer

Valgt med akklamation.

Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog nyvalg af revsionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 16:45

22. marts 2018

Dirigent: Henrik Tryon